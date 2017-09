I fumi di Molentargius invadono Quartu, chiuse due scuole. E il caso arriva in Procura

In Prefettura riunione interistituzionale per fronteggiare l'emergenza del Parco di Molentargius da dove non si fermano i fumi causati da un incendio. Il sindaco di Quartu Stefano Delunas ordina la chiusura di due scuole.







"Domani emetterò una ordinanza sindacale per impedire l'ingresso ai bambini e al corpo docente nelle scuole di via Turati e di Via Palestrina". Questo il provvedimento del primo cittadino quartese dopo la riunione convocata questa sera dalla Prefettura per far fronte all'inquinamento atmosferico sprigionato da un incendio nel parco di Molentargius.

Anche la Regione assicura il proprio impegno. "Le strutture regionali daranno la piena disponibilità alla ricerca di soluzioni tecniche adeguate al problema dei fumi persistenti nel Parco di Molentargius". Lo assicura l'assessora della Difesa dell'Ambiente Donatella Spano, che sta seguendo con attenzione la vicenda tramite le direzioni dell'Arpas e del Corpo forestale. Questa sera i tecnici dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e delle direzioni del Corpo forestale, della Protezione civile e dell'Arpas hanno partecipato al tavolo tecnico convocato dal Prefetto di Cagliari.

E sul caso intervengono anche gli ambientalisti del Gruppo d'Intervento Giuridico. Il presidente Stefano Deliperi ha inviato una segnalazione alla Procura della Repubblica di Cagliari.