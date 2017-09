Cagliari, donna investita in via Roma. Stava attraversando sulle strisce

Una donna Ŕ stata investita nella tarda serata di martedý in via Roma. Un 36 enne dell' oristanese alla guida della sua Ford Fiesta ha urtato una donna, 52enne di nazionalitÓ argentina, che attraversava sulle strisce. Dopo l'urto Ŕ stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso del Policlinico con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.