Disabilità, sei milioni per progetti di inclusione attiva

CAGLIARI - Il bando, pubblicato lo scorso 18 settembre, è stato presentato oggi alla stampa dall'assessore della Sanità, Luigi Arru, insieme alla Dg delle Politiche sociali, Stefania Manca, e alla dirigente dell'assessorato, Marika Batzella.

"Per questa Giunta e questa maggioranza – ha detto Arru – il welfare ha un'importanza primaria. Siamo convinti che occorra uscire da un modello basato solo sul trasferimento economico e puntare su un welfare generativo, nel quale la persona in difficoltà viene aiutata a risollevarsi e riscattarsi. Ben venga, quindi, un bando come Includis, che prevede davvero l'inclusione dei soggetti fragili, che possono formarsi e dare un contributo all'interno delle loro Comunità".

La Dg delle Politiche sociali, Stefania Manca, ha sottolineato come si sia puntato a un bando partecipato: "Abbiamo coinvolto i 25 Plus nella predisposizione del bando e con la volontà di non metterli in competizione: tutti avranno finanziamenti per i progetti che elaboreranno e presenteranno".

Il bando è rivolto a persone con disabilità, di età non inferiore ai 16 anni, non occupate, che abbiano assolto l'obbligo formativo; persone con disturbo mentale e persone con disturbo dello spettro autistico in carico ai Csm/Uonpia anche se non disabili.

Le risorse vanno agli enti gestori dell'ambito territoriale – Plus in partenariato con enti pubblici e enti del terzo settore (cooperative sociali, organizzazioni ed associazioni del privato sociale, del volontariato, ecc.). Riguardano l'accesso e la presa in carico della persona; l'orientamento specialistico; tirocini di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.

Il procedimento. L'Ente gestore dell'ambito Plus, previa manifestazione di interesse per la costituzione di un partenariato rivolta a enti pubblici e del terzo settore, presenta una propria proposta progettuale alla Regione entro il 16 gennaio 2018. La Direzione generale delle politiche sociali valuta e valida i progetti, comunica l'approvazione e procede all'assegnazione dei finanziamenti per singolo Plus. L'Ente gestore dell'ambito PLUS assume la regia delle attività. È il referente unico per la Regione e assume la responsabilità e il coordinamento generale del progetto e della rendicontazione.