Emergenza fumo a Quartu. "La terra per spegnere il fuoco di Molentargius"

Il Centro Operativo Comunale di Quartu, riunito per risolvere l'emergenza dei fumi provenienti dal Parco di Molentargius, ha deciso: per spegnere il fuoco e fermare i fumi tossici verrà usata la terra. Questa la decisione presa durante la riunione dai rappresentanti di Ente Parco, Vigili del Fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e Arpas e che verrà messa in atto al più presto. La terra servirà per isolare e di fatto "soffocare", eliminando l'ossigeno, il processo di combustione in atto. Successivamente si procederà con le operazioni di bonifica e la rimozione della terra.