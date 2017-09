Cagliari, arrestato per aver rubato un paio di scarpe

Furto mercoledì pomeriggio nel negozio di abbigliamento Zara in via Manno. Un ragazzo di 20 anni del Gambia è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. Dopo essere entrato nel negozio si è impossessato di un paio di scarpe sportive, le ha nascoste nella borsa che portava con sé e ha cercato di uscire. Il sistema antitaccheggio ha fatto suonare l'allarme, il ragazzo è stato poi arrestato nella vicina via Roma dai carabinieri.