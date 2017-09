Lavori per le nuove tubatore, via Ciusa senza acqua fino alle 17

Oggi, giovedì 21 settembre 2017, sino alle ore 17 l'erogazione idrica sarà interrotta nella via Ciusa a Cagliari per poter eseguire i collegamenti dei nuovi tratti di condotta. Lo ha comunicato con una nota la società Abbanoa specificando che i disservizi interesseranno anche il tratto di rete di via Dei Carroz. Pertanto, potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità dell’acqua sino al tardo pomeriggio.