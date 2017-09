Molentargius, sopralluogo nella terra dei veleni. Delunas: "Agiremo al più presto"

QUARTU - Venerdì verranno affidati i lavori, dopodiché si procederà a coprire quella che un tempo era una discarica e che ancora brucia con chili e chili di terra che serviranno a "soffocare" il fuoco. Questa la tabella di marcia messa a punto dal Comune di Quartu e dagli altri enti coinvolti per arginare l'emergenza inquinamento che si è verificata nel versante quartese dell'oasi naturalistica.

Da stamane i tecnici di vigili del fuoco, corpo forestale ed ente parco stanno studiando il modo migliore per creare una pista d'avvicinamento al luogo interessato, che dovrà reggere il peso dei camion carichi di terra. "Domattina - spiega Delunas - con l’apertura delle buste si conosceranno gli appaltatori cui affidare i lavori in regime di somma urgenza. Alle 14 sarà nuovamente operativo il centro operativo comunale e saranno date indicazioni e tempistica per la creazione dello stesso stradello e poi per il trasporto della terra".