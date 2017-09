In casa piante di marijuana, buste piene di cannabis e armi. 50enne nei guai a Guspini

In casa, in via Giardini a Guspini, aveva oltre venti piante di marijuana, buste piene di cannabis già confezionate per un peso di 800 grammi, ma anche cartucce e tre pistole scacciacani. Per questo un 50enne di Guspini, F.S, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Villacidro con l'accusa di spaccio di droga e detenzione abusiva di armi.