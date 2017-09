Sugli autobus Ctm nuovo sistema per il pagamento dei biglietti. L'app Busfinder anche per i ciechi

Per il pagamento sarà possibile utilizzare esclusivamente le carte di credito che hanno attivato il servizio 3D secure, un sistema di autenticazione creato dai circuiti Visa, Mastercard e American Express, che migliora la sicurezza degli acquisti online e si può attivare sul sito della propria banca. Il 3D Secure aggiunge un ulteriore livello di protezione richiedendo a chi acquista di fornire una password prima di completare la transazione online. Nel caso di Busfinder il codice 3D Secure verrà richiesto durante la prima registrazione e successivamente solo per gli acquisti superiori a 85 euro.

L’App Busfinder ha raggiunto a Settembre 2017 155.000 download, un traguardo che è stato anche confermato dai dati di customer satisfaction che è stata effettuata a bordo dei nostri mezzi: ben il 68% dei passeggeri intervistati ha dichiarato di utilizzare abitualmente l’app e di esserne soddisfatto.

"Oggi presentiamo la nuova release dell’App - spiega il direttore generale Roberto Murru - che ha delle importanti novità: l’applicazione è stata resa disponibile per le persone non vedenti e per la prima volta in Italia stiamo testando la nuova funzionalità dell’Assistente virtuale, e la prenotazione automatizzata della fermata da parte del non vedente. L’idea è nata in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi – con un gruppo della quale abbiamo testato l’app - nel cercare una soluzione ad un problema che capitava ad alcuni non vedenti: non riuscire a sapere su quale autobus salire e dover essere costretti a chiedere o al conducente o alle persone che attendevano in fermata. Con la nuova app, che ha una ottimizzazione del voice over e la geolocalizzazione delle fermate, il cliente con un semplice click invia una richiesta al nostro centro operativo, il quale avviserà il conducente della presenza della persona non vedente in fermata".