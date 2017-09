37 ovuli pieni di morfina in pancia. Elmas, corriere della droga straniero arrestato all'aeroporto

Il giovane, un nigeriano di 23 anni, fermato dalla Guardia di Finanza dopo esser sbarcato con, in corpo, mezzo chilo di droga. Il pusher portato prima all'ospedale e poi nel carcere di Uta.







CAGLIARI - Un giovane nigeriano di 23 anni è stato bloccato e arrestato dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Elmas. L'uomo era arrivato nell'Isola con un volo proveniente da Roma. I militari si sono insospettiti per via del comportamento, decisamente anomalo, e hanno deciso di fermarlo e accompagnarlo all'ospedale per dei controlli. Lì, grazie a una radiografia, è stato possibile scoprire la droga.

Ben 37 ovuli pieni di morfina, "nascosti" in panica. La sostanza, utilizzata per produrre eroina, è stata sequestrata. Per il corriere della droga si sono aperte le porte del carcere.