30 anni fa primo trapianto di midollo osseo nell'Isola. Oggi sono 24mila i donatori sardi

30 anni dal primo trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Il 28 e 29 settembre prossimi, tra la biblioteca Universitaria e l'auditorium di Banca Intesa, esperti e professionisti rifletteranno sullo storico contributo della medicina sarda allo sviluppo della ricerca su questo tipo di trapianto, ripercorrendone la storia e illustrandone le prospettive future. Il 31 agosto 1987 veniva effettuato il primo trapianto nella clinica Aresu dell’Università degli Studi di Cagliari, eseguito su un giovane paziente affetto da leucemia mieloide cronica, conclusosi con esito positivo e guarigione completa. Gli studi condotti dai professori Ugo Carcassi e Licinio Contu in collaborazione con i Premi Nobel per la Medicina E.D. Thomas e J. Dausset negli Stati Uniti e in Francia, la formazione dei professori Carlo Carcassi e Giorgio La Nasa a New York e Pesaro, e la fondazione del Centro Trapianti di Midollo Osseo a Cagliari hanno posto le basi per uno dei successi medici che hanno permesso alla Sardegna di collocarsi al centro del panorama scientifico internazionale.

I 30 danni dal primo trapianto di cellule ematopoietiche coincidono anche con la fondazione in Sardegna nel 1987 dell'Admo (Associazione donatori midollo osseo), prima in Italia e con la attivazione del primo registro italiano donatori di midollo osseo proprio con lo scopo di reperire donatori di cellule staminali per i pazienti che nel 70% dei casi non avrebbero trovato un donatore familiare. Ancora oggi il registro regionale sardo dei donatori di midollo osseo è il primo in Italia per numero di donatori iscritti rispetto alla popolazione residente con oltre 24mila donatori.