Armato di coltello ruba bottiglia di mirto da un'enoteca. Ladro "buongustaio" in manette a Decimomannu

DECIMOMANNU (CA) - I carabinieri della compagnia di Iglesias hanno arrestato un pregiudicato originario di Uta con l’accusa di rapina aggravata. L’uomo, P.P., 44enne ben noto alle Forze dell’ordine, è entrato in una enoteca di Decimomannu armato di coltello; dopo essersi diretto alla cassa ha estratto l’arma e dopo averla puntata al titolare, gli ha intimato di consegnargli l’incasso. La vittima non si è persa d’animo ed è riuscita a temporeggiare, mentre i clienti presenti all'interno del negozio hanno chiamato il 112.

Il rapinatore ha afferrato una bottiglia di mirto ed è scappato. I militari lo hanno intercettato non lontano dal negozio, l'hanno arrestato e rinchiuso nel carcere di Uta.