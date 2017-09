Cagliari, biblioteca immersa nella natura a Is Mirrionis. Taglio del nastro - LE FOTO

La nuova area è nel rione popolare, riqualificata l'ex circoscrizione di via Montevecchio. Tanti libri per bambini e ragazzi e attività ludico-formative anche per gli anziani.







CAGLIARI - Giovedì 28 settembre alle 16:30 apre, nel quartiere di Is Mirrionis, una nuova biblioteca di quartiere, un presidio culturale che si affianca ai Servizi Demografici e delle Politiche Sociali già presenti nella ex circoscrizione di via Montevecchio. L'amministrazione comunale, rispettando gli impegni presi con associazioni e singoli cittadini, ha allestito uno spazio di circa duecento metri quadri. Saranno a disposizione del pubblico uno spazio lettura per bimbi e ragazzi, il servizio di informazione e consulenza bibliografica e quello di consultazione in sede e prestito all'esterno.