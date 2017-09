Porto Pino, Chia, Sant'Antioco, Teulada: 165 migranti sbarcati nella notte

CAGLIARI- Aggiornati i dati dei diversi sbarchi di migranti avvenuti tra stanotte e questa mattina in diverse località della costa sud della Sardegna. Stando al riepilogo fatto dai carabinieri in 62 sono sbarcati stanotte a Porto Pino dove la Guardia di Finanza ha intercettato anche tre barchini. Altre 14 persone sono state intercettate dalla Capitaneria di Porto a Cagliari. In 26 sono arrivati a Porto Pino. Altri 4 migranti sono arrivati a Domus de Maria. Nella mattinata altri 9 sono arrivati a Sant'Antioco, 5 sono stati trovati in piazza e 4 si sono consegnati spontaneamente alla Guardia di Finanza. Inoltre 37, fra cui due donne un bambino ,sono arrivati alle 10:10 a Porto Pino su due barchini. L'ultimo sbarco è avvenuto a Porto Tramatzu, al poligono militare sono state fermate 13 persone. I migranti sarebbero di nazionalità algerina.