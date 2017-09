Scatena il finimondo alla festa di Santa Greca, 29enne arrestato

Domenica pomeriggio ha gettato scompiglio alla festa di Santa Greca, a Decimomannu, nel weekend appena trascorso, dapprima importunando i passanti poi insultando alcuni mimi cercando di impedirne l'esibizione infine ha cercato di aggredire una persona e i carabinieri che cercavano di fermarlo. Queste performance sono costate l'arresto a un ragazzo di 29 anni, A.M, cagliaritano. Il giovane è stato accusato di violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Dopo essere stato trattenuto in camera di sicurezza sino alla mattinata di luned́, è stato accompagnato in Tribunale per la convalida dell’arresto per poi essere rilasciato.