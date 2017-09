A Cagliari la prima piazza in Italia dedicata al Rotary

Zedda: "Siamo felici di poter dedicare al Rotary questo spazio della città che verrà vissuto e frequentato non solo dai soci ma da tutti i cittadini".







Una piazza dedicata al Rotary. E 'stata intitolato questa mattina all'associazione internazionale il giardino situato tra via Castiglione e via Grandi. Presenti, oltre il primo cittadino, anche il vicesindaco Luisa Anna Marras, l'assessore al Verde Pubblico Paolo Frau, il presidente del Consiglio comunale Guido Portoghese e il presidente della Commissione consiliare Affari Generali Roberto Tramaloni.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i rappresentanti dei vari Rotary Club del capoluogo sardo, guidati dalla presidentessa del Rotary Club Cagliari Est, Cicci Ibba. “Questa piazza è un grande orgoglio per noi perché è di tutti i rotariani e non solo. Ci fa piacere che sia stata intitolata a noi perché oltre a fare tanti service internazionali, abbiamo lavorato parecchio anche per la città”.