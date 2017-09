Blitz notturno al bar per rubare sigarette, arrestati due giovani

Nel bar "F.lli Frongia" di Segariu avevano rubato centinaia di pacchetti di sigarette e qualche decina di euro in contanti senza però fare i conti con i carabinieri. Due ragazzi di 23 e 28 anni, entrambi di Ortacesus, sono stati arrestati intorno alle 3 di stamattina dopo essere stati intercettati da una pattuglia mentre si allontanavano in tutta fretta dal bar in questione. Per loro oggi ci sarà il processo con rito direttissimo. Non è escluso che possano aver commesso altri colpi.