Università di Cagliari, rivoluzione online. "Nuovo portale all'avanguardia, primi in Italia"

Nuovo sito internet per l'Università di Cagliari, cambia tutto: servizi orientati a studenti, famiglie e imprese. E' il primo in Italia che rispetta le direttive dell'Agid (Agenzia per l'Italia digitale). Costo 130mila euro.







CAGLIARI - Più di un restyling della veste grafica, quella che salta subito all'occhio, il sito del'Università di Cagliari da oggi ha un nuovo corpo. Un portale a tutti gli effetti rivolto a chi, per diversi motivi, cerca servizi e informazioni dall'Ateneo: studenti, famiglie, imprese.

Il portale www.unica.it è il primo portale universitario e della ricerca italiano realizzato secondo le "Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione" dell'Agenzia per l'Italia Digitale e realizzato in sinergia con la stessa Agenzia AgID. "Abbiamo accettato una sfida ambiziosa - spiega il rettore Maria Del Zompo - nel seguire le indicazioni di qualità dell'agenzia Agid. Lo studente è al centro della nostra attenzione e il sito è pensato per loro, per le loro famiglie e per gli imprenditori. Un sito funzionale anche per il personale dell'Ateneo che lo gestirà" conclude.

Per Antonio Samaritani, Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, "quello realizzato dall'Università di Cagliari è un tassello importante del nostro Piano triennale, che punta a cambiare il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione. Speriamo sia un primo passaggio e diventi un modello da seguire". Ma l'Università di Cagliari punta più in alto: "Il nostro obbiettivo - ha ribadito Gianni Fenu, delegato del rettore per l'Ict - è un altro step: creare un ingresso con un unico punto di identità (Spid) integrato anche con altre amministrazioni".

Il portale è costato 130mila euro con fondi provenienti da Regione, Università di Cagliari e Fondo coesione sviluppo. E' stato realizzato dalla società Tecnit utilizzando la piattaforma Entando, società nata in Sardegna e che ora ha sede in California, e collaborando con la struttura tecnica dell'Ateneo.