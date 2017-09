Tamponamento a catena sulla Ss 131

Tamponamento a catena, questa mattina, sulla 131dir in direzione Sestu. Quattro i veicoli coinvolti. A causare il tamponamento, un autocarro condotto da un 50enne di Monserrato che non è riuscito a fermare in tempo il veicolo. Nessun ferito, ma i veicoli hanno subito parecchi danni tanto da richiedere l'intervento dell'autogrù. Su posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.