Episodio di violenza a Monastir per motivi passionali: geloso del nuovo compagna della sua ex ragazza lo aggredisce con calci e pugno fino a provocargli il distacco del lobo di un orecchio. E' successo mercoledì sera, protagonista un 23enne del paese (N.E). La vittima dell'aggressione è ricoverata in osservazione presso il Policlinico di Monserrato. L’arrestato verrà giudicato

con rito direttissimo nella mattinata odierna.