Quartu. "In ritardo i sussidi per i dializzati"

«È da gennaio che cerchiamo un contatto con i servizi sociali del Comune di Quartu, ma ogni nostro quotidiano tentativo è miseramente fallito e non si riesce a parlare con qualcuno preposto nemmeno recandoci agli uffici addetti dell’Amministrazione". Lo afferma Giuseppe Canu, presidente dell’Asnet preoccupato del fatto che è ancora in forte ritardo il pagamento dei sussidi a favore dei dializzati.

«Il Comune di Quartu, come tutti gli altri comuni della Sardegna - precisa Canu - ha già ricevuto con due acconti i fondi dalla Regione, la prima tranche con determina nel mese di marzo di 606.175,96 euro e un secondo acconto con determina nel mese di giugno di 1.492.403,56 per un totale di 2.098.579,52 euro a fronte di un fabbisogno di circa 3 milioni di euro. Non riusciamo a comprendere - afferma Canu - il ritardo con cui si sta procedendo a soddisfare le necessità dei circa cento pazienti che a giorni alterni sono costretti a recarsi in ospedale e sottoporsi al trattamento dialittico. A questi, si deve sommare anche un numero di trapianti, anche loro costretti a visite mediche periodiche. I contributi assegnati dalla Regione al Comune di Quartu devono essere erogati immediatamente ai destinatari, invece, sono fermi nelle casse comunali da oltre sei mesi».

«Per questo - conclude Giuseppe Canu - consideriamo molto grave sia il silenzio del Comune, sia l’inerzia degli uffici ad avviare le procedure di erogazione dei sussidi. Un atteggiamento al limite della denuncia per omissione d’atti d’ufficio».