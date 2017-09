Cagliari, scoperto il furbetto di Villanova: entrava nella Ztl coprendo la targa dell'auto

CAGLIARI - Pensava di aver escogitato un metodo infallibile per entrare con la sua Toyota Yaris nell'area pedonale del quartiere di Villanova seppur vietato. Nelle ultime settimane il sistema di rilevamento elettronico dei transiti nell'Area Pedonale, ha ripreso l'ingresso della Yaris sulla quale era stata occultata la targa con metodi semplici ma efficaci; alcune volte con una busta, altre con un giornale ma con il risultato concreto di non essere individuato dalle telecamere della Polizia Municipale.

Ma l'astuto automobilista non ha fatto i conti con gli immediati servizi di controllo in abiti borghesi ed auto civetta predisposti dalla polizia municipale. Ieri infatti, all'ennesimo transito con la targa coperta, la Toyota è stata intercettata e fermata dagli agenti della Municipale. Alla guida del veicolo un 39enne cagliaritano; la targa era stata occultata con una busta in tela in modo da essere illeggibile. Per il provetto "fantasma" è scattata immediatamente la prevista sanzione per il transito vietato e la denuncia penale alla Procura della Repubblica.