"Alla Sardegna Arena cento parcheggi per i Vip ma zero per i disabili"

Sardegna Arena, per i disabili parcheggi lontani dai posti a sedere mentre i Vip hanno l'area di sosta interna. E' la denuncia dei Riformatori sardi in Consiglio comunale.







CAGLIARI - "Senza avere nulla in contrario con le 'persone veramente importanti', mi chiedo come sia possibile che si costruisca uno stadio senza predisporre adeguate aree di sosta per i diversamente abili e per contro realizzare un’area di sosta 'interna' Vip con più di 100 parcheggi. Sono già due le partite disputate in casa dal Cagliari, ma i parcheggi riservati ai disabili, regolari, delimitati da segnaletica orizzontale e verticale più vicini alla nuova struttura, si trovano dall’altra parte del vecchio stadio Sant’Elia nel lato Tribuna". Lo afferma Raffaele Onnis, consigliere comunale in quota Riformatori che che ha presentato un’interpellanza urgente al sindaco, sottoscritta anche dal collega Giorgio Angius, per chiedere di porre rimedio a quella che definisce una "gravosa situazione" di cui si sono lamentati, tra l'altro, diversi tifosi.

Nell'interrogazione i consiglieri elencano i posti a sedere riservati alle persone con disabilità nel nuovo stadio: 54 posti nel settore Distinti, 35 nella curva Sud, 3 nel settore ospiti per un totale complessivo di 92 posti dedicati. "La struttura anche se temporanea - chiariscono - è stata progettata con criteri di accessibilità idonei a soddisfare tutte le esigenze degli spettatori". Peccato insomma che i parcheggi siano dalla parte opposta. "L’amministrazione di Cagliari - spiega Onnis - non perde mai occasione per esprimere la propria volontà e i suoi buoni propositi nel voler eliminare le barriere architettoniche, ma puntualmente perde l’occasione per dimostrarlo concretamente. Le barriera architettonica rappresenta un ostacolo che si frappone tra la persona e il raggiungimento di un luogo, anche la distanza da coprire deve essere considerata tale".