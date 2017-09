Ruba borsetta a una ragazza e tenta di fuggire. Cagliari, 24enne algerino in manette

CAGLIARI - Nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, potenziato per rispondere alle esigenze dei cittadini che sempre più spesso si rivolgono alla polizia per chiedere prevenzione e sicurezza, gli agenti della squadra volante hanno arrestato M.S.F., 24enne algerino per il reato di furto aggravato. Il giovane straniero è il protagonista del furto della borsetta di una ragazza. Un ragazzo si è accorto del furto e lo ha inseguito, fino a via Cammino Nuovo.

Provvidenziale l'intervento degli agenti, che hanno bloccato il ladro: addosso aveva un paio di auricolari e una banconota da 50 euro. Poco vicino sono stati ritrovati anche due cellulari, tutto restituito alla donna. Per l'algerino, invece, sono scattate le manette.