Lite per i parcheggi del condominio, 50enne perde la testa e aggredisce al collo il vicino

CARBONIA (SU) - Una lite per dei parcheggi condominiali rischia di sfociare in tragediga a Carbonia. Un 50enne ha aggredito il suo vicino di casa e di parcheggio, un 40enne, per dei motivi decisamente futili legati agli stalli tracciati per parcheggiare le automobili. La vittima è dovuta ricorrere alle cure dell'ospedale, con tanto di trauma cervicale.

L'aggressore è stato denunciato dai carabinieri e segnalato all'autorità giudiziaria.