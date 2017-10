Fuori strada nelle campagne di Sinnai. Motociclista si salva grazie a un'app del cellulare - LE FOTO

Centauro 23enne in sella a una motocicletta da enduro perde il controllo del mezzo e finisce oltre la carreggiata, fratturandosi una gamba. Riesce a lanciare l'sos, in salvo dopo 4 ore.







SINNAI (CA) - Intervento del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) in zona Burranca, a Sinnai, per il recupero di un motociclista infortunato. L'intervento di recupero è stato effettuato da parte dei tecnici del soccorso alpino e speleologico della Sardegna. Il ragazzo, N. M. di 23 anni, era alla guida di una moto da enduro e stava percorrendo da solo una strada molto impervia, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito oltre la carreggiata. Da solo ha allertato la centrale operativa del 118, fornendo le coordinate precise del punto in cui si trovava, grazie ad un'applicazione installata sul suo smartphone.

I tecnici del turno di guardia attivo (Esa-Equipe di soccorso alpino) sono partiti dalla stazione di Cagliari ed hanno raggiunto il luogo dove si trovava l'infortunato. Ai soccorsi si sono aggiunti altri 5 tecnici e una squadra del Corpo Forestale. Il motociclista, con sospetta frattura ad una gamba, è stato localizzato, immobilizzato su una barella spinale e trasportato fino ad una zona più accessibile, dove è stato trasferito su un'ambulanza medicalizzata.