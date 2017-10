In viaggio con morfina nell'intestino. Corriere della droga straniero bloccato in aeroporto

CAGLIARI - La Guardia di Finanza del capoluogo sardo ha fermato, all’aeroporto di Elmas, un cittadino nigeriano, scoperto con 11 grammi di morfina nello stomaco. L'uomo, appena sbarcato da un volo diretto per Cagliari proveniente da Napoli, è stato controllato presso i varchi doganali dai militari delle Fiamme Gialle, che si sono subito insospettiti a causa della non completa lucidità dell'uomo, un'alterazione tipica di chi ha droga in corpo.

La verità è saltata fuori al Policlinico di Monserrato: attraverso una radiografia è stato possibile scoprire un ovulo, pieno di morfina, nel tratto finale dell'intestino. Il corriere della droga è stato segnalato all'autorità giudiziaria, lo stupefacente è stato sequestrato.