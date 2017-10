È ai domiciliari ma esce per godersi la festa di Santa Vitalia. Serrenti, 46enne nuovamente nei guai

SERRENTI (MC) - I carabinieri hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari S.P., pregiudicato 46enne. L'uomo, al momento del controllo dei militari, anziché essere in casa era in giro per le strade del paese, molto probabilmente intento a godersi i festeggiamenti per Santa Vitalia.

Arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno, è finito di nuovo ai domiciliari ma presto dovrà incontrare il giudice per conoscere la nuova pena, legata proprio all'evasione da casa.