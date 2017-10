È il "Mattarella day". Tappe a Cagliari e Ghilarza, il programma completo

CAGLIARI - Tutto pronto per il Mattarella day. Il presidente della Repubblica svolge la sua prima visita ufficiale in Sardegna da quando è stato eletto al Quirinale. In mattinata a Cagliari per partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico dell'Ateneo cagliaritano. Poi, dopo una tappa al museo archeologico, pranzo in prefettura. Poi lo spostamento all'aeroporto, per salire a bordo dell'aereo presidenziale per raggiungere Oristano.

In auto, poi, Mattarella raggiunge Ghilarza per 2 appuntamento: la visita a Casa Gramsci e la partecipazione all’auditorium comunale alla presentazione nazionale dell’ottavo volume degli scritti di Gramsci.