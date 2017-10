Ruba 2 birre e ferisce il proprietario del locale. Cagliari, pregiudicato straniero in manette

Un 29enne del Gambia, già noto alle Forze dell'ordine, entra in un bar di via Sassari e cerca di rubare della merce. Il titolare lo blocca ma il ladro lo colpisce, ferendolo. Provvidenziale l'intervento della polizia.







CAGLIARI - Nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, potenziato per rispondere alle esigenze dei cittadini che sempre più spesso si rivolgono alla polizia per chiedere prevenzione e sicurezza, gli agenti della squadra volante hanno arrestato O.J, 29enne gambiano, pregiudicato, per il reato di tentata rapina impropria. Al 113 è giunta una richiesta di intervento nella via Sassari da parte di un commerciante che aveva bloccato un individuo con della merce non pagata.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno accertato che pochi istanti prima il 29enne straniero era entrato nel negozio e aveva acquistato una birra. Dopo averla pagata, però, non è uscito dal locale. Pochi istanti dopo è arrivato un altro straniero che ha preso una birra dal frigo pagandola regolarmente, e O.J. ne ha approfittato per prendere altre due birre, nascondendole sotto la maglietta. Il commerciante, accortosi del gesto, ha chiesto al giovane di restiturire le birre, ma il ladro si è diretto verso l’uscita tentando di fuggire. Il titolare, nel tentativo di bloccarlo, lo ha trattenuto per un braccio ma lo straniero ha ingaggiato una colluttazione, a seguito della quale il commerciante ha riportato lesioni guaribili in quattro giorni. L’arrivo dell’equipaggio della Squadra Volante ha permesso di fermare l’aggressore e di arrestarlo.