Corruzione, agli arresti Davide Galantuomo e l'ex rossoblù Renato Copparoni

CAGLIARI - Ci sono anche due nomi eccellenti tra quelli delle persone arrestate questa mattina durante un'operazione della guardia di finanza di Cagliari riguardante un caso di presunta corruzione. Si tratta di Davide Galantuomo e Renato Copparoni.

Il primo, 56 anni ex sindaco di Quartu in quota Forza Italia nonché attualmente consigliere di centrodestra della città metropolitana di Cagliari, è accusato di aver intascato parte di una tangente (89mila euro) durante il suo incarico da commissario straordinario dell'Enas (Ente Acque della Sardegna) ricoperto tra il 2011 ed il 2014. Stando alla ricostruzione fornita dalla guardia di finanza il suo ruolo sarebbe stato quello di garantire il buon esito dell'operazione, a vantaggio di una cooperativa emiliana, in merito a un appalto da 9,5 milioni per la realizzazione di un impianto solare in provincia di Nuoro.

Agli arresti domiciliari anche Renato Copparoni, 64 anni ex portiere del Cagliari negli anni '70 con un recente passato da allenatore in serie minori, che avrebbe svolto il ruolo di intermediario.