Lavori per la fibra ottica, salta condotta idrica in via Belvedere

L’impresa che sta eseguendo i lavori della fibra ottica ha intercettato con gli scavi la condotta della via Belvedere che dai serbatoi cittadini approvvigiona viale Sant’Ignazio, piazza D’Armi e la zona tra viale Merello e via Pastrengo. Per accelerare il tempo di ripristino dell’erogazione sono già a lavoro le squadre di pronto intervento di Abbanoa: l’intervento è abbastanza complesso e richiede la sostituzione di alcuni metri di condotta. Si prevede il ripristino dell’erogazione per le 14.30.