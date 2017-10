"In via Abba a Cagliari il marciapiede invaso dai rifiuti" - FOTONOTIZIA

Non si tratta di un caso isolato. In alcuni punti della città, soprattutto la sera, capita di vedere cassonetti stracolmi d'immondezza. La foto che segue, scattata in via Dettori, è stata pubblicata proprio oggi sul gruppo facebook 'Parliamo di Cagliari'. "I cassonetti dovranno sparire, ma sino all'entrata a regime del nuovo sistema possibile che non si possa fare qualcosa? In pieno centro è veramente uno spettacolo indecoroso" commenta Marco Serra Landis. Non un bel vedere in attesa del nuovo appalto sulla raccolta dei rifiuti.