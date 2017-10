Microcriminalità a Cagliari. Nei B&b ora hanno paura: "Preoccupati per i nostri ospiti"

CAGLIARI - Via Roma, viale Trieste, ma anche via Sonnino, via Lanusei, Villanova, Poetto. Sono diversi i gestori di affittacamere e Bed and Breakfast che hanno deciso di alzare la voce dopo gli ultimi episodi di microcriminalità accaduti nel centro di Cagliari e che in diversi casi hanno avuto come protagonisti migranti algerini.

Hanno deciso di scrivere una lettera al Prefetto di Cagliari per denunciare la situazione che stanno vivendo in questi giorni: "La situazione vergognosa che si sta verificando è ormai sotto i nostri occhi quotidianamente - scrivono - il centro è completamente invaso da delinquenti. Siamo seriamente preoccupati per la nostra sicurezza e quella dei nostri ospiti che quotidianamente accogliamo nelle nostre strutture che vengono in visita in città". Ancora: "La situazione è completamete fuori controllo. Assistiamo oramai a 4 / 5 episodi di criminalità al giorno tra scippi, rapine, minacce e quant'altro. Ci chiediamo se prima di arrivare a prendere seri provvedimenti da parte di chi deve sorvegliare ed intervenire dovremo assistere a qualche grave fatto di cronaca". E concludono: "Oltre ad essere noi in pericolo ne và della reputazione e immagine stessa di una bellissima città come Cagliari, che grazie al turismo dà da lavorare a tantissime persone. Speriamo in un intervento celere ed efficace da parte delle istituzioni per risolvere la condizione insostenibile".

