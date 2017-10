Cagliari, ruba una borsa da un negozio in via Roma e fugge in autobus. Arrestato 23enne

Arrestato per il furto di una borsa. E' successo martedì pomeriggio, alle 16, nel negozio Gold&Gold in via Roma a Cagliari. Un ragazzo di 23 anni della Guinea Bissau, già noto alla giustizia, si sarebbe introdotto nel negozio da dove avrebbe rubato la borsa per poi allontanarsi. Poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri, grazie alle segnalazioni di alcuni testimoni, a bordo di un autobus.