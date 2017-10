Lavori urgenti, chiude la Torre dell'Elefante

Cagliari, chiusura temporanea della Torre dell'Elefante a seguito degli ordinari e periodici sopralluoghi sui siti storici di competenza comunale per la verifica delle condizioni del monumento.

I tecnici del Comune hanno constatato che parte delle strutture lignee del monumento presentano segni di infestazione tali per cui si rende necessario un intervento da parte del Servizio Lavori Pubblici.

"Si procederà con la massima urgenza - fa sapere il Comune - ad allestire i ponteggi per la prima messa in sicurezza, l'effettuazione della diagnostica e si valuterà quali interventi porre in essere per ripristinare le condizioni di sicurezza".