Pirri, lutto alla Jupiter. La polisportiva dice addio a Franco Ledda

CAGLIARI - Chi ha giocato a calcio in una delle società di Pirri, lo ha conosciuto. Franco Ledda, storico dirigente della Polisportiva Jupiter, ieri è venuto a mancare. Un lutto non solo per la famiglia ma per tutto l'ambiente calcistico della municipalità.

Se ne va un uomo di sport, di quello sport di provincia, sano, lontano dai riflettori e giocato nei campi polverosi di quartiere. Generazioni di bambini e adulti, dalla scuola calcio alla prima squadra, cresciuti nel rettangolo di gioco di via Fonseca sicuramente ricorderanno uno dei dirigenti simbolo della squadra, un ' factotum' sempre presente nel dare una mano a organizzare la vita della società, dagli allenamenti alle partite della domenica. Sì, perché in una piccola società si è in pochi e c'è tanto da fare: organizzare i cartellini dei giocatori, portare le borracce, accompagnare i bambini in trasferta. E lui non mancava, nei pomeriggi infrasettimanali era uno dei primi ad aprire i cancelli per le attività della scuola calcio e uno degli ultimi a richiuderli, a notte inoltrata, dopo gli allenamenti dei ragazzi più grandi.

E oggi in tanti lo ringraziano. In primis i ragazzi della stessa Polisportiva: "Ciao Franco, grazie per i sacrifici fatti e per l'amore e la passione che hai trasmesso ai tanti bambini e ragazzi che ti hanno conosciuto, il tuo sorriso rimarrà sempre stampato nei nostri cuori. Non ti dimenticheremo mai". Questo il ricordo affidato alla pagina facebook.