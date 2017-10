Cagliari, venduto Palazzo Accardo: società oristanese lo compra per 2,7 milioni

CAGLIARI - Aggiudicata la vendita all'asta del Palazzo Accardo. Si è svolta oggi l'asta pubblica per la vendita dello stabile storico all'angolo tra il Largo Carlo Felice e la via Crispi. La società Case Belle srl, di Oristano, si è aggiudicata l'immobile per 2.707.000,17 euro, su una base d'asta di 2.700.000 euro.

Gli uffici del Servizio Tributi e Patrimonio procederanno ora con le verifiche di legge sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, cui seguirà la stipula del contratto.

L'asta del palazzo da due anni è al centro di forti polemiche politiche alle quali la Giunta comunale ha risposto sottolineando la necessità di valorizzare l'immobile, impossibile senza fondi privati.

