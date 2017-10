Giampiero Farru eletto a Vienna nel direttivo del Cev, il Centro Europeo del Volontariato

CAGLIARI - Prestigioso riconoscimento europeo per il volontariato sardo. Stamattina a Vienna il presidente di Sardegna Solidale Giampiero Farru è stato infatti eletto nel comitato direttivo del Cev, il Centro Europeo del Volontariato. Farru, tra i promotori della nascita nella nostra isola del centro di servizio che da quasi vent'anni affianca e sostiene le organizzazioni di volontariato nel loro percorso di crescita nella società isolana, sarà uno degli otto membri (l'unico italiano) del board dell'organizzazione che, nata nel 1990, è oggi una rete europea costituita da ottanta tra centri di volontariato nazionali e regionali e agenzie per lo sviluppo del volontariato di tutta Europa, con l'obiettivo di operare congiuntamente al fine di sostenere e promuovere il volontariato.



Per Farru e Sardegna Solidale si tratta di un riconoscimento straordinario, che premia un movimento oggi composto da oltre 1700 associazioni e circa 30 mila volontari.



Il Cev, che ha sede a Bruxelles, sta infatti assumendo in questi anni una importanza crescente. Il Centro trasmette alle istituzioni dell'Unione Europea le priorità collettive e le preoccupazioni delle organizzazioni che lo compongono, agendo come forum centrale per lo scambio di politiche, esperienze e informazioni sul volontariato. La visione del Cev è un'Europa in cui il volontariato occupa un ruolo di primo piano nella costruzione di una società coesa e inclusiva basata sulla solidarietà e su una cittadinanza attiva. La sua missione consiste nel creare una realtà politica, sociale ed economica europea di supporto che favorisca la messa in atto del potenziale completo del volontariato, promuovendolo come esempio di cittadinanza attiva in Europa e cercando il giusto riconoscimento da parte del pubblico, dei mezzi di comunicazione, delle imprese e dei responsabili politici di ogni livello.