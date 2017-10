Asse Mediano, terminati i lavori con la nuova segnaletica

Con il completamento della nuova segnaletica orizzontale sono terminati i lavori che consentono l'apertura definitiva dell'accesso all'asse Mediano anche dalla via Jenner. E' quindi concluso l'intervento complessivo che ha riguardato anche il nuovo innesto dalla via dei Valenzani, intervento che permette tempi di percorrenza pi¨ rapidi in tutta la zona della rotatoria di via Cadello.