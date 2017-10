Borse di studio, online il bando dell'Università di Cagliari per gli iscritti alla laurea magistrale

È online il bando per l'erogazione di 245 borse di studio del valore di 1500 euro ciascuna, rivolte ai laureati triennali dell'Università di Cagliari, che si siano immatricolati nell'anno accademico 2017/18 per la prima volta in uno dei corsi di laurea magistrale istituiti dall'Ateneo. La proposta del Rettore Maria Del Zompo, approvata nel mese di luglio, mira a premiare l'eccellenza e favorire il territorio, incentivando la permanenza dei nostri laureati a Cagliari, anche grazie a un potenziamento nell'offerta di stage curriculari in aziende sarde e nazionali.

Si tratta di un'opportunità diretta a tutte le matricole magistrali che abbiano conseguito la laurea triennale in un massimo di quattro anni accademici, con una votazione non inferiore a 107/110. I criteri di valutazione, relativi al percorso accademico triennale, saranno i seguenti: il voto e i tempi di laurea, la media dei voti ottenuti agli esami, l'aver effettuato un periodo di mobilità all'estero, la partecipazione come organizzatori alle attività gestite dalle associazioni studentesche, l'aver fatto parte gratuitamente di organi dell'Università o aver partecipato attivamente ad iniziative organizzate dall'Ateneo, e l'avere una certificazione linguistica superiore al livello B2 e diversa da quella eventualmente richiesta come requisito di accesso al corso di laurea magistrale.

Ad ogni corso di laurea magistrale è garantita una borsa, mentre le restanti sono distribuite in funzione del numero degli immatricolati nei diversi corsi.

Le domande potranno essere compilate online dal 2 al 20 novembre. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 30 novembre, e ci sarà tempo fino all'11 dicembre per segnalare eventuali errori.

Entro il 18 dicembre saranno pubblicate le graduatorie definitive, per consentire l'erogazione della borsa non più tardi del febbraio 2018.