"In via Mentana la segnaletica nuova sull'asfalto distrutto" - FOTONOTIZIA

"Gentile redazione di Sardegna Oggi, mi rivolgo a voi per sottoporre alla vostra attenzione le condizioni del manto stradale di Via Mentana a Pirri. Sono tutt'ora in via di svolgimento i lavori per la segnaletica stradale con l'istituzione di una passerella pedonale su ambo i lati. Lodevole iniziativa se non fosse per le condizioni disastrate del tratto stradale che i supposti pedoni dovrebbero percorrere. Io mi chiedo ora come una persona anziana, o in condizioni di limitata abilità motoria sia in grado di camminare su questo asfalto. È uno scandalo e una presa per i fondelli".