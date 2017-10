Cagliari, incidente nei parcheggi del Brotzu: auto contro moto. Centauro al pronto soccorso

Incidente stradale questa mattina all'interno dell'area parcheggi del Brotzu. Una Vw Polo guidata da un dicianovenne di Selargius, uscendo dal parcheggio antistante il Centro Trasfusionale Avis si è scontrato quasi frontalmente con uno scooter Yamaha 300 condotto da un sessantenne cagliaritano che, in quel momento, percorreva la strada interna dell'ospedale che congiunge gli ingressi tra via Peretti e via Jenner. L'urto è stato violento ed il motociclista è caduto sull'asfalto. E' stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.