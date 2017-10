Incendiari scatenati nell'Isola. Spenti 4 roghi a Santa Teresa, Collinas e Pabillonis

CAGLIARI - Il Corpo forestale della Sardegna ha diretto le operazioni di spegnimento e coordinato gli elicotteri del servizio aereo regionale su quattro roghi divampati oggi a Santa Teresa di Gallura (in due diverse zone), Collinas e Pabillonis. Il primo incendio, scoppiato alle 13 in località Val di Mela a Santa Teresa di Gallura fra cespugliati di macchia mediterranea, è stato spento in meno di due ore grazie all'intervento di un elicottero e di personale a terra del Corpo forestale e di Forestas. Sempre nel centro gallurese, un secondo incendio divampato nel pomeriggio in località Valle dell'Erica è stato spento con l'azione di un elicottero e degli uomini del Corpo forestale, di Forestas e della Protezione civile, intervenuti su suoli a formazioni miste di conifere e latifoglie. È durato poco più di un'ora il rogo partito questo pomeriggio in località Seddara nell'agro di Collinas. Anche in questo caso è intervenuto un elicottero regionale e le squadre del Corpo forestale e di Forestas. L'ultimo incendio in Comune di Pabillonis dove un elicottero e gli uomini di Corpo forestale, Forestas e Protezione civile hanno domato le fiamme, in località Bau sa Figu, su territori a pascolo.