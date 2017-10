Hascisc e anfetamina nelle tasche. Pregiudicato straniero nel sacco a Cagliari

Un 23enne del Gambia arrestato dai carabinieri in via Sassari. Addosso, oltre alla droga, anche un taglierino e un bilancino di precisione. Presto dovrà difendersi dall'accusa di spaccio davanti al giudice.







CAGLIARI - I carabinieri l'hanno notato mentre girovagava senza una meta precisa in via Sassari, e si sono insospettiti. Così hanno deciso di bloccare D.B., 23enne del Gambia, per un controllo. Dopo aver scoperto di avere a che fare con un pregiudicato, i militari l'hanno perquisito. Dalle tasche dlelo straniero sono saltate fuori 40 dosi di hascisc e due contenitori di anfetamina, oltre a un taglierino e un bilancino di precisione.

Tutto il materiale è stato sequestrato, il giovane è finito in manette e presto finirà davanti al giudice.