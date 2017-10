L'auto è senza revisione, 24enne fugge all'alt e sperona i carabinieri. Arrestato

Una pattuglia dei militari di Sanluri viene colpita dalla Lancia guidata da un 24enne. L'episodio a Nuraminis: il giovane cerca di fuggire perchè non ha le "carte in regola", ma alla fine finisce ammanettato.







NURAMINIS (CA) - Prima brucia il posto di blocco dei carabinieri, poi, con una fuga rocambolesca, arriva a speronare la loro auto. Lunghi minuti da rodeo in pieno centro a Nuraminis, protagonista un 24enne alla guida di una Lancia senza assicurazione e revisione. Il giovane ha cercato di fuggire a tutto gas per le vie del paese, arrivando a colpire la vettura dei militari alla loro richiesta di fermarsi.

Due carabinieri sono rimasti feriti, mentre per l'agricoltore scatenato alla guida sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.