La truffa corre sul cellulare dei sardi. Falsi buoni e falsi premi Amazon e Lidl, hacker scatenati

La minaccia della chiusura del profilo WhatsApp a seguito di un reclamo, la richiesta di sblocco del proprio conto su Amazon, il pacco a proprio nome in arrivo attraverso la Dhl non aprite quel link. Sono solo alcune delle truffe online che circolano in rete onegli ultimi tempi e che si fanno strada tra le caselle di posta elettronica o gli account di messaggistica. Evitare il "pacco" si può: "basta", suggerisce la polizia Postale, "non rispondere a tali messaggi bufala che mediante il trasferimento ad una pagina esterna mirano a sottrarre i dati personali degli utenti, soprattutto quelli bancari".

Tanti i casi anche in Sardegna. La curiosità è tanta e l'istinto di cliccare è irrefrenabile ma un'occhiata più attenta al messaggio - magari anche una visita sul sito della polizia o su i suoi profili social per verificare se il messaggio ricevuto corrisponde a un alert - puo' salvare dal rischio di precipitare in una trappola. Dati alla mano secondo la Postale in otto mesi dal 1 gennaio al 31 agosto 2017 sono stati 1689 i denunciati per truffe online 16 gli arrestati. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si osserva una diminuzione delle denunce erano 2494 nel 2016 ma un aumento pari al doppio degli arresti. Il commissariato di polizia online ha raccolto quest'anno sempre fino 31 agosto 11380 segnalazioni di messaggi sospetti. Sono 5675 le denunce effettuate online per formalizzarle si ricorda che bisogna recarsi in un ufficio della polizia Postale entro 48 ore.