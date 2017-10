Sardegna, sos depressione: ne soffrono l'11,3%. La "malattia sociale" colpisce soprattutto le donne

C'è addirittura spazio per i suicidi nei dati forniti dagli psichiatri sardi, l'Isola balza ai primi posti in tutta Italia. "Coinvolte molte ragazze e donne, che spesso trascurano quelli che sono disturbi psichici".







SASSARI - "Nel Nord Sardegna i sintomi depressivi sono molto diffusi – afferma Liliana Lorettu, direttrice della clinica di Psichiatria dell'Aou di Sassari – e si parla di dati vicino all'11,3 per cento contro il 6,6 per cento della media nazionale. Un recente studio, presentato a Cagliari dall'associazione Giovani Psichiatri, ha messo in evidenza che la Sardegna risulta essere tra le regioni con più alti tassi di depressione e di suicidi. Parliamo di 20 casi per centomila abitanti – prosegue la Lorettu, direttrice di Psichiatria – contro un 7-8 casi per centomila abitanti in Italia. La malattia mentale è, allora, un fattore di rischio per il suicidio".

È questo il motivo principale che porta all'organizzazione, il 12 e il 18 ottobre prossimi nella clinica di Psichiatria al villaggio San Camillo, di due giornate interamente dedicate alla donna e alla promozione del suo benessere. Si tratta della quarta edizione dell'(H)-Open day della salute mentale e della prima edizione dell'(H)-Open day della giornata mondiale della menopausa. Gli appuntamenti sono stati promossi da Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, e vedranno strutture sanitarie e ospedali con i "bollini rosa" – 110 in Italia e tra questi l'Aou di Sassari – aprire le proprie porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, esami strumentali, conferenze e info point dedicati alla salute mentale e alla promozione del benessere in menopausa.

La clinica di Psichiatria di San Camillo quindi sarà in prima fila per sensibilizzare utenti e familiari all'accesso alle cure, alla promozione di stili di vita sani e alla corretta alimentazione, per abbattere i pregiudizi e superare lo stigma che ancora affligge chi soffre di patologie psichiche. L'(H)-Open Day sulla salute mentale, in programma il 12 ottobre, dalle 8:30 alle 13:30, ha l'obiettivo di migliorare l'accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti. La depressione, a esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato.

La prima edizione dell'(H)-Open day dedicato alle donne in menopausa si svolgerà, invece, il 18 ottobre, sempre nei locali della clinica di Psichiatria a San Camillo, dalle 8:30 alle 13:30. La menopausa è una tappa fisiologica nella vita della donna e rappresenta un momento particolarmente delicato per le profonde modificazioni fisiche e patologiche correlate. "Le reazioni e le modalità di risposta a questo grande cambiamento dipendono da numerosi fattori che – spiega ancora la direttrice della clinica – possono influire in modo rilevante sulla qualità e sul benessere della donna". Un ruolo fondamentale lo gioca la prevenzione primaria e la valutazione generale dello stato di salute, per identificare situazioni di rischio e definire strategie efficaci di prevenzione e cura. "L'obbiettivo di queste giornate – conclude Liliana Lorettu – è quello di sensibilizzare la popolazione. Dobbiamo far capire che i disturbi delle donne, la depressione sono patologie che possono essere curate. La soluzione c'è, è a portata di mano e può migliorare la qualità della vita".