"Massacro in nome del divertimento". Animalisti in trincea a Cagliari, petizione per l'abolizione della caccia

CAGLIARI - A partire da sabato 21 e domenica 22 ottobre la Lav sarà nelle principali città d’Italia con una petizione a sostegno di una Proposta di legge per l’abolizione della caccia e a difesa degli animali selvatici, da presentare al nuovo Governo, che si insedierà verosimilmente nella primavera 2018. "Un obbiettivo semplice e chiaro, per porre fine al massacro legale di milioni di animali: sono, infatti, 464 milioni l’anno, circa 500mila ogni ora di ogni giornata venatoria, gli animali che i poco più di 600mila cacciatori italiani sono legittimati a uccidere con il fucile, ma anche utilizzando l’arco oppure i falchi. Un numero all’apparenza esageratamente enorme, però realistico, che deriva da una stima eseguita a partire dai dati raccolti in quattro regioni campione e poi rapportati a tutti i cacciatori nazionali. Un numero che non tiene conto, però, degli animali vittime della caccia “gestionale”, che indica gli interventi eseguiti per prevenire i conflitti derivanti dalla presenza delle attività umane sul territorio, e del bracconaggio, troppo spesso praticato anche da cacciatori con regolare licenza di caccia, come dimostrano diverse sentenze di condanna".

La caccia, quindi, "è una delle principali cause di morte violenta per gli animali, vittime di un'attività di esclusivo divertimento, percepita sempre con maggiore contrarietà dall'80% dei cittadini italiani che, secondo numerosi sondaggi, ne chiede l’abolizione. Purtroppo non basta essere contrari alla caccia per fermarla, occorre l’impegno di tutti per far arrivare la nostra vastissima voce nelle sedi istituzionali – afferma Massimo Vitturi, responsabile Lav - "firmare la nostra petizione a sostegno della proposta di legge per fermare il massacro venatorio è un passo decisivo che tutti possono fare, in pochi minuti, perché questa sia l’ultima stagione di caccia”.