Dondoli a forma di animali e uno scivolo. Arbatax, nuovi giochi per bambini nella pineta - LE FOTO

TORTOLÌ (NU) - Nei giorni scorsi sono stati installati dagli operai comunali nella pineta di via Lungomare, ad Arbatax, quattro nuovi giochi per bambini da zero a otto anni. Tre dondoli a molla a forma di delfino, pesce ed elefante, e uno scivolo con scala e doppi corrimani, con i quali i piccoli residenti e visitatori potranno giocare in tutta sicurezza. "Abbiamo pensato di dotare la pineta, molto frequentata da famiglia e bambini, di nuovi arredi", commenta l'assessore comunale all'Ambiente, Walter Cattari, "auspichiamo presto di poterli sostituire anche in altre aree verdi della città".